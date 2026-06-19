Идеально чистая посуда без разводов и запаха - результат правильного ухода. Разбираем три простые привычки, которые защитят технику от поломок.

Мутный налет на стаканах и затхлый запах из кухонной техники - частые жалобы владельцев посудомоечных машин. Большинство этих проблем вызваны не плохим качеством моющих средств, а незаметными повседневными ошибками в эксплуатации. Эксперты сервисных центров выделили три главных правила ухода, которые вернут посуде блеск и спасут прибор от ремонта.

Откуда берется неприятный запах

Главный источник затхлости внутри камеры - гниющие остатки пищи. Если лениться счищать крупные крошки с тарелок перед загрузкой, жир и органика моментально забивают сливную систему и трубы.

Чтобы исправить ситуацию, достаточно два-три раза в месяц вручную промывать фильтр сливного устройства. Деталь находится на самом дне камеры, легко выкручивается за секунду и отмывается под краном обычным гелем для посуды. Кроме того, никогда не закрывайте дверцу машины плотно сразу после финиша - давайте влаге испариться, чтобы внутри не размножалась плесень.

Как избавиться от разводов на стекле

Белый налет и тусклый вид вымытой посуды - прямое следствие избыточной жесткости водопроводной воды. Она оседает не только на бокалах, но и на внутренних нагревательных элементах, постепенно уничтожая технику.

Для защиты от накипи обязательно используйте специальную гранулированную соль для посудомоечных машин и регулярно пополняйте ее отсек. Она эффективно смягчает воду и возвращает стеклу идеальную прозрачность.

Ежемесячная профилактика за минуту

Даже при бережном использовании внутри системы постепенно накапливается невидимый жировой слой. Чтобы смыть скрытые загрязнения изо всех труднодоступных уголков, возьмите за правило раз в месяц проводить гигиеническую чистку.

Для этого достаточно запустить пустую посудомойку без посуды на самом максимальном температурном режиме. Простой "холостой" цикл отлично растворяет налет и продлевает срок службы прибора на годы.