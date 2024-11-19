Разыскиваемый Интерполом грабитель из Актау задержан в Москве

Мужчина, обвиняемый в грабеже жителя Актау, был задержан в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

Мужчина, обвиняемый в грабеже жителя Актау, был задержан в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

По данным МВД, 33-летний подозреваемый был арестован в российской столице в рамках международного розыска. Преступление, за которое он находился в розыске, было совершено еще в 2018 году. Тогда злоумышленник, применив насилие, ограбил местного жителя в Актау.

На данный момент задержанный находится под стражей в Москве. Вопрос о его экстрадиции в Казахстан для дальнейшего расследования и судебного разбирательства находится в стадии решения.

В ведомстве подчеркнули, что экстрадиция фигуранта в Казахстан ожидается в ближайшее время, что позволит завершить расследование и предъявить обвинения в совершении преступления.

Ранее по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в Стамбуле был задержан казахстанец, которого объявили в международный розыск за совершение хулиганства. Летом прошлого года мужчина со своими знакомыми, находясь в одном из кафе города Сарыагаша, вступил в конфликт с другим посетителем, нанес ему телесные повреждения и повредил имущество заведения. Задержанный депортирован в Казахстан.



В международном аэропорту города Астаны казахстанские полицейские задержали гражданина Азербайджана, находившегося в международном розыске за совершение мошенничества. В 2022 году мужчина под предлогом содействия в приобретении квартир в социальных домах в Баку завладел деньгами местных жителей в крупном размере. Фигурант пытался вылететь из Астаны в Душанбе.



В аэропорту Алматы задержали объявленного в международный розыск правоохранителями Польши за участие в ОПГ, подделку документов и контрабанду с целью уклонения налоговых, таможенных платежей и сборов. Мужчина, находясь в составе преступной группы и используя поддельные монгольские дипломатические документы, незаконно перевозил в Польшу товары, подлежащие обязательному акцизному и таможенному сбору.