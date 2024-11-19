Около 8 млн человек освободили от всеобщего декларирования в Казахстане

Касательно обязательств порядка 8 млн человек оставшихся категории граждан (работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие) по представлению деклараций министр финансов предложил освободить данную категорию граждан от представления деклараций об активах и обязательствах с учетом цифровизации баз данных и развития безналичных платежей.

На заседании правительства под председательством премьер-министра рассмотрен вопрос всеобщего декларирования доходов и имущества физических лиц.

Министр финансов Мади Такиев доложил, что на сегодня в рамках первых трех этапов в систему всеобщего декларирования уже вошли 4,8 млн человек, в том числе госслужащие, руководители и учредители коммерческих организаций, квазигосударственного сектора и их супруги.

• Касательно обязательств порядка 8 млн человек оставшихся категории граждан (работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие) по представлению деклараций министр финансов предложил освободить данную категорию граждан от представления деклараций об активах и обязательствах с учетом цифровизации баз данных и развития безналичных платежей.

Освобождение коснется более чем 90% физических лиц данной категории. Декларирование предлагается сохранить для следующей категории лиц:

имеющих активы за пределами РК; совершивших приобретения стоимостью свыше 20 000 МРП (74 млн тенге) в течение года;

получивших доход, облагаемый самостоятельно. Важно отметить, что гражданам будет предоставлено право добровольного декларирования.

Премьер-министр поддержал озвученное предложение и поручил министерствам финансов, национальной экономики и юстиции в трехдневный срок подготовить необходимые поправки в законодательство и внести их на рассмотрение в Парламент.

-Сейчас декларацию сдают более 4 млн человек. Среди них госслужащие, представители квазигосударственного сектора и бизнеса. Планировалось, что в 2025 году будут сдавать декларации все остальные категории граждан. Это вызвало обеспокоенность населения, на что и обратил внимание глава государства, - сказал Бектенов.

Он также отметил, что на сегодня базы данных государственных органов максимально оцифрованы. Усилены финансовый и валютный контроль. Налажен обмен данными по счетам в рамках международных соглашений. Широко распространены цифровые услуги.