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Происшествия Социум

Ребенка насмерть сбили в Актюбинской области

Смертельное ДТП произошло днем 9 ноября на трассе Актобе-Орск недалеко от поселка Жилянка. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в группе aktobe_times в социальной сети Instagram, на трассе Актобе-Орск иномарка насмерть сбила ребенка. От полученных травм 10-летний мальчик скончался на месте. – Вероятно, скорость автомашины была немаленькой, так как, по словам очевидцев, мальчика отбросило на несколько метров от пешеходного перехода. Водитель арестован, ведется следствие, - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, п
gorod
Ребенка насмерть сбили в Актюбинской области
Смертельное ДТП произошло днем 9 ноября на трассе Актобе-Орск недалеко от поселка Жилянка.
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в группе aktobe_times в социальной сети Instagram, на трассе Актобе-Орск иномарка насмерть сбила ребенка. От полученных травм 10-летний мальчик скончался на месте. – Вероятно, скорость автомашины была немаленькой, так как, по словам очевидцев, мальчика отбросило на несколько метров от пешеходного перехода. Водитель арестован, ведется следствие, - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
ДТП ребенок

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