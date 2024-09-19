Несчастный случай произошел в районе Есет батыра рядом с Актобе. В сети появилось видео случившегося. Ребенок во дворе на игровой площадке качался на качелях и в какой-то момент вылетел с них на расстояние, и упал на землю.

Как сообщили в управлении здравоохранения, ребенку 9 лет. На место вызвали скорую. В 19:09 (случай произошел 18 сентября) медики прибыли на место. Ребенок был без сознания, соседи проводили непрямой массаж сердца.

- Специалисты "103" приступили к реанимации, которая продолжалась в течение 30 минут. Но реанимационные мероприятия были безуспешны. В 19:41 констатирована смерть мозга. Диагноз - открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, закрытый перелом шейного отдела позвоночника, закрытый перелом ребер и пневмоторакс в следствие непрямого массажа сердца до приезда 103, - сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области.

В департаменте полиции сообщили, что по факту смерти несовершеннолетнего проводится досудебное расследование по ст.306 ч.3 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».







