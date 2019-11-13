Ресторанно-гостиничный комплекс «Амари» приглашает уральцев окунуться в мир праздника и торжества

Комплекс распахнул свои двери недавно, но уже успел завоевать признание и восхищение жителей и гостей города Уральск. Администрация комплекса с удовольствием поможет вам на высшем уровне организовать свадьбы, юбилеи и другие семейные торжества. Здесь царит приятная и располагающая атмосфера и каждый гость сможет по настоящему расслабиться и насладиться пребыванием на празднике. Любое праздничное событие, проведенное в ресторане, надолго оставит самые приятные воспоминания! Оценить сервис и удобство вы сможете до входа в здание. Для гостей предусмотрена парковка на 500 машин с круглосуточной ох