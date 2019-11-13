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Бизнес-новости

Ресторанно-гостиничный комплекс «Амари» приглашает уральцев окунуться в мир праздника и торжества

Комплекс распахнул свои двери недавно, но уже успел завоевать признание и восхищение жителей и гостей города Уральск. Администрация комплекса с удовольствием поможет вам на высшем уровне организовать свадьбы, юбилеи и другие семейные торжества. Здесь царит приятная и располагающая атмосфера и каждый гость сможет по настоящему расслабиться и насладиться пребыванием на празднике. Любое праздничное событие, проведенное в ресторане, надолго оставит самые приятные воспоминания! Оценить сервис и удобство вы сможете до входа в здание. Для гостей предусмотрена парковка на 500 машин с круглосуточной ох
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Ресторанно-гостиничный комплекс «Амари» приглашает уральцев окунуться в мир праздника и торжества
Комплекс распахнул свои двери недавно, но уже успел завоевать признание и восхищение жителей и гостей города Уральск.
Администрация комплекса с удовольствием поможет вам на высшем уровне организовать свадьбы, юбилеи и другие семейные торжества. Здесь царит приятная и располагающая атмосфера и каждый гость сможет по настоящему расслабиться и насладиться пребыванием на празднике. Любое праздничное событие, проведенное в ресторане, надолго оставит самые приятные воспоминания!
Оценить сервис и удобство вы сможете до входа в здание. Для гостей предусмотрена парковка на 500 машин с круглосуточной охраной, видеонаблюдением и освещением.
Отпраздновать свадьбу, юбилей и другое семейное торжество вы можете в шикарном банкетном зале, который расположен на втором этаже. Зал рассчитан на 260 человек. Изысканный дизайн, уютная атмосфера и качественное обслуживание по достоинству оценят все наши гости. Кроме этого, имеется услуга проката большого LED-экрана с современным музыкальным оборудованием, а фотограф заведения с удовольствием поможет запечатлеть ваше событие. Для тех, кто хочет уединиться небольшой компанией, персонал любезно может предложить уютную VIP-кабину.
Шеф-повар с многолетним стажем работы сможет украсить ваш праздничный стол самыми изысканными блюдами в национальном и европейском стиле.
Кроме этого, для гостей с маленькими детьми предусмотрена комната матери и ребенка. Здесь мамы могут в чистоте и тепле покормить ребенка или просто посидеть в тихой обстановке.
Гостям города, туристам и путешественникам не придется тратить время на долгий поиск гостиницы. Стандартные номера, а также улучшенные номера класса люкс позволят вам отдохнуть и набраться сил. Цены здесь демократичные – от 8 до 18 тысяч тенге в зависимости от комплектации номера. В стоимость входит завтрак и круглосуточный доступ в интернет.
Но и это еще не все. Для тех, кто любит небычную обстановку и берет от жизни все, администрация комплекса может предложить ресто-бар «CosaNostra». Заведение оформлено в гангстерском стиле. Здесь гости могут почувствовать себя в эпохе гангстеров 20-30 годов. Такое «подпольное» заведение расположено на цокольном этаже комплекса, и любителям острых ощущений здесь явно все придется по вкусу. Ресто-бар распахнет свои двери в середине ноября.
Для небольшой компании предусмотрен мини-банкетный зал «Версаль» вместимостью 50 человек. Средний чек на одного гостя оставляет 6500 тенге. Здесь наши гости смогут по достоинству оценить качественную караоке-систему с тысячами любимых песен.
Стоит отметить, что комплекс «Амари» принимает коллективные заявки на проведение новогодних корпоративных вечеров, которые пройдут с 20 по 29 декабря (стоимость - 10000 тенге с человека). Гостей порадует разнообразное и вкуснейшее праздничное меню, розыгрыши и шоу-программы. Для гостей предусмотрена гибкая система скидок. А для молодоженов в качестве свадебного подарка – номер в гостинице.
На первом этаже комплекса расположена столовая, которая работает 24 часа в сутки семь дней в неделю. Здесь можно вкусно позавтракать, пообедать и поужинать за небольшие деньги. В этом же помещении расположен алко-маркет, где можно приобрести любые горячительные напитки. Ресторанно-гостиничный комплекс расположен по адресу: Комсомольская, 88 (трасса Самара-Шымкент, недалеко от гипермаркета «Дина») Справки по телефонам: 27-28-27, 27-30-27, 8 747 501 35 92, 8 707 558 37 10. Новости Компаний.  

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