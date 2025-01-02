Рейтинг самых криминогенных заведений Уральска составили полицейские

По данным полицейских ЗКО, на 2024-2028 годы утверждены критерии оценки уровня безопасности развлекательных заведений по поступающим сигналам о правонарушениях через канал «102».
Так, департамент полиции ЗКО провел анализ обращений о правонарушениях, поступающих из развлекательных заведении области.
Наибольшее количество поступающих сообщений приходится на следующие развлекательные заведения:
- караоке-бар Central караоке – 52
- ночной клуб Моnreal – 38
- кафе "Али" –35
- ночной клуб "Лас Вегас" – 35
- Ночной клуб The Bar – 35
- ночной клуб "Чечел Паб" – 27
- кафе "Алгабас" – 27.
Отметим, что с начала 2024 года на пульт оператора «102» поступило 1136 обращений из развлекательных заведений, из них зарегистрировано 96 преступлений, в том числе 47 краж, 13 хулиганств, 11 фактов умышленного причинения вреда здоровью, 12 фактов причинения вреда имуществу, по два факта мошенничества, умышленного повреждения чужого имущества и самоуправства, по одному факту грабежа и наркопреступления.