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Происшествия Социум

Рейтинг самых криминогенных заведений Уральска составили полицейские

В список вошли семь увеселительных заведений города.
Арайлым Усербаева
Рейтинг самых криминогенных заведений Уральска составили полицейские

По данным полицейских ЗКО, на 2024-2028 годы утверждены критерии оценки уровня безопасности развлекательных заведений по поступающим сигналам о правонарушениях через канал «102».

Так, департамент полиции ЗКО провел анализ обращений о правонарушениях, поступающих из развлекательных заведении области.
Наибольшее количество поступающих сообщений приходится на следующие развлекательные заведения:

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  • караоке-бар Central караоке – 52
  • ночной клуб Моnreal – 38
  • кафе "Али" –35
  • ночной клуб "Лас Вегас" – 35
  • Ночной клуб The Bar – 35
  • ночной клуб "Чечел Паб" – 27
  • кафе "Алгабас" – 27.

Отметим, что с начала 2024 года на пульт оператора «102» поступило 1136 обращений из развлекательных заведений, из них зарегистрировано 96 преступлений, в том числе 47 краж, 13 хулиганств, 11 фактов умышленного причинения вреда здоровью, 12 фактов причинения вреда имуществу, по два факта мошенничества, умышленного повреждения чужого имущества и самоуправства, по одному факту грабежа и наркопреступления.

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