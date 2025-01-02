Рейтинг самых криминогенных заведений Уральска составили полицейские

По данным полицейских ЗКО, на 2024-2028 годы утверждены критерии оценки уровня безопасности развлекательных заведений по поступающим сигналам о правонарушениях через канал «102».

Так, департамент полиции ЗКО провел анализ обращений о правонарушениях, поступающих из развлекательных заведении области.

Наибольшее количество поступающих сообщений приходится на следующие развлекательные заведения:

караоке-бар Central караоке – 52

ночной клуб Моnreal – 38

кафе "Али" –35

ночной клуб "Лас Вегас" – 35

Ночной клуб The Bar – 35

ночной клуб "Чечел Паб" – 27

кафе "Алгабас" – 27.

Отметим, что с начала 2024 года на пульт оператора «102» поступило 1136 обращений из развлекательных заведений, из них зарегистрировано 96 преступлений, в том числе 47 краж, 13 хулиганств, 11 фактов умышленного причинения вреда здоровью, 12 фактов причинения вреда имуществу, по два факта мошенничества, умышленного повреждения чужого имущества и самоуправства, по одному факту грабежа и наркопреступления.