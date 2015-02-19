Режиссер «Района №9» снимет новый фильм про «Чужого»
Фото: Matt Sayles / AP Американская киностудия 20th Century Fox договорилась с режиссером Нилом Бломкампом («Район №9», «Элизиум: Рай не на Земле», «Робот по имени Чаппи») о съемках нового фильма из серии «Чужой». Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на источники журнала Variety. Название новой картины, как и дата выхода в прокат, пока неизвестны. Однако, отмечается, что она не будет иметь отношения к продолжению «Прометея», над которым сейчас трудится режиссер Ридли Скотт (лента изначально задумывалась как приквел «Чужого»). В течение последних месяцев Бломкамп намекал на свою причастность к созданию нового «Чужого», он даже говорил, что в киноленте примет участие Сигурни Уивер (актриса стала известна именно благодаря роли в фантастическом боевике «Чужой», вышедшем в 1979 году), но позже заявлял, что вряд ли произойдет перезагрузка франшизы. В четверг, 19 февраля, через свой Instagram он окончательно подтвердил свое участие в проекте, выложив рисунок Чужого. «Чужой» — серия американских фантастических триллеров с элементами киберпанка. Первый фильм был снят Ридли Скоттом. Последний — «Чужой: Воскрешение» (1997) — французским режиссером Жаном-Пьером Жене.