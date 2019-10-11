Родительские долги по налогам не повлияют на допуск к ЕНТ - КГД

Задолженность по налогам родителей не повлияет на допуск казахстанских школьников к ЕНТ, передает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Сообщается, что 9 октября в соцсетях стала активно распространяться информация о том, что те дети, чьи родители имеют задолженность по налогам на собственность, не будут допущены к участию в ЕНТ. Комитет государственных доходов распространил официальный пресс-релиз, в котором это опроверг. "Обязанность уплаты налогов на имущество, землю и транспорт закреплена в Налоговом кодексе РК. Однако в указанном документе нет норм, ограничивающих родственнико