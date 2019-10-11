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Социум

Родительские долги по налогам не повлияют на допуск к ЕНТ - КГД

Задолженность по налогам родителей не повлияет на допуск казахстанских школьников к ЕНТ, передает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Сообщается, что 9 октября в соцсетях стала активно распространяться информация о том, что те дети, чьи родители имеют задолженность по налогам на собственность, не будут допущены к участию в ЕНТ. Комитет государственных доходов распространил официальный пресс-релиз, в котором это опроверг. "Обязанность уплаты налогов на имущество, землю и транспорт закреплена в Налоговом кодексе РК. Однако в указанном документе нет норм, ограничивающих родственнико
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Родительские долги по налогам не повлияют на допуск к ЕНТ - КГД
Задолженность по налогам родителей не повлияет на допуск казахстанских школьников к ЕНТ, передает Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сообщается, что 9 октября в соцсетях стала активно распространяться информация о том, что те дети, чьи родители имеют задолженность по налогам на собственность, не будут допущены к участию в ЕНТ. Комитет государственных доходов распространил официальный пресс-релиз, в котором это опроверг. "Обязанность уплаты налогов на имущество, землю и транспорт закреплена в Налоговом кодексе РК. Однако в указанном документе нет норм, ограничивающих родственников (близких) должников в участии во вступительных/выпускных экзаменах, государственных программах. Также напоминаем, что действующим Налоговым кодексом штрафных санкций не установлено, за исключением начисления суммы пени на сумму недоимки за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства. Также напоминаем, что до конца текущего года действует налоговая амнистия для физических лиц, согласно правилам которой в случае уплаты физическим лицом основной суммы долга пеня будет списана автоматически", - говорится в официальном сообщении. Налогоплательщики могут узнать о наличии или отсутствии задолженности по налогам, пройдя по прямой ссылке kgd.gov.kz. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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