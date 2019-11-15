Родителям учеников в Атырау предложили стать «спонсорами» школы

В Сети вызвало общественный резонанс видео, в котором руководство атырауской школы предлагает родителям скинуть деньги для нужд учащихся, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Сегодня собрали родкомитет школы №21, предлагают, чтобы мы, родители, стали "спонсорами школы" - откроют счёт, чтобы школа купила шторы, шкафы и т. д. Родители нескольких классов сами купили шторы, шкафы. Директор школы говорит, что это коррупция и предлагает род. комитету скинуть на какой-то счёт все деньги, которые родители собрали для своих детей. Как будто всё это школа уже купила (как они говорят, прозрачнос