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Социум

Родителям учеников в Атырау предложили стать «спонсорами» школы

В Сети вызвало общественный резонанс видео, в котором руководство атырауской школы предлагает родителям скинуть деньги для нужд учащихся, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Сегодня собрали родкомитет школы №21, предлагают, чтобы мы, родители, стали "спонсорами школы" - откроют счёт, чтобы школа купила шторы, шкафы и т. д. Родители нескольких классов сами купили шторы, шкафы. Директор школы говорит, что это коррупция и предлагает род. комитету скинуть на какой-то счёт все деньги, которые родители собрали для своих детей. Как будто всё это школа уже купила (как они говорят, прозрачнос
gorod
Родителям учеников в Атырау предложили стать «спонсорами» школы
В Сети вызвало общественный резонанс видео, в котором руководство атырауской школы предлагает родителям скинуть деньги для нужд учащихся, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
- Сегодня собрали родкомитет школы №21, предлагают, чтобы мы, родители, стали "спонсорами школы" - откроют счёт, чтобы школа купила шторы, шкафы и т. д. Родители нескольких классов сами купили шторы, шкафы. Директор школы говорит, что это коррупция и предлагает род. комитету скинуть на какой-то счёт все деньги, которые родители собрали для своих детей. Как будто всё это школа уже купила (как они говорят, прозрачность нужна). Видео прилагаю к тексту, - написал вчера в Фейсбуке пользователь Tahir. Большинство комментаторов посчитали это очередным шагом к коррупции в школе, но были и такие, кто говорил, мол, зачем снимать это на видео, выкладывать, лучше бы самим разобраться. Сегодня, 15 ноября, с комментариями выступил заместитель акима города Атырау Улугбек Тналиев. - Работа попечительских советов школы определена нормативными документами в области образования, - сообщил Улугбек Тналиев. - В Законе РК «Об образовании» определено, что «в организациях образования создаются коллегиальные органы управления. Формами коллегиального управления организацией образования могут быть совет (ученый совет) организации образования, попечительский совет, педагогический, методический (учебно-методический, научно-методический) советы и другие формы, типовые правила организации работы которых, включая порядок их избрания, утверждаются уполномоченным органом в области образования. В Типовых правилах деятельности организаций среднего образования, утвержденных постановлением правительства Республики Казахстан от 19 мая 2013 года № 499 указано, что «в организациях образования создаются коллегиальные органы управления». Приказом министра образования и науки Республики Казахстан 22 октября 2007 года № 501 утверждены Типовые правила организации работы Попечительского совета и порядок его избрания. В своей работе Попечительский совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Правилами, а также уставом организации образования. Попечительский совет взаимодействует с администрацией организации образования, родительским комитетом, местными исполнительными органами, заинтересованными ведомствами и иными организациями. Попечительский совет может быть создан по инициативе учредителя и родителей обучающихся в организации образования на общем собрании. Замакима города также отметил, что целями работы Попечительского совета являются содействие организации образования в осуществлении ее уставных функций; создание необходимых условий для обучающихся и педагогического коллектива организации образования с целью успешной реализации образовательных учебных программ; обеспечение финансовой поддержки, укрепление материально-технической базы организации образования и многое другое. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА  
школа

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