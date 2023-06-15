Сразу несколько российских сетей ресторанов нацелились на развитие в СНГ, сообщает издание «Известия».

В 2023–2024 годах российские рестораторы нацелились на активное развитие в странах СНГ. Tigrus Group (бренды «Остериа Марио», «Швили», Zest, «Бар BQ»), «Шоколадница», «Мясо и рыба» и «Якитория» планируют открыть свои заведения в Узбекистане, Казахстане и Азербайджане.

Генеральный директор «Шоколадницы» Олег Подгорный считает, что меню российских заведений для соседей знакомо.

— Плюс наш ресторанный бизнес развит лучше, чем в СНГ, и отечественным игрокам проще выходить в эти государства. Кроме того, там такая же система работы, как в наших регионах, в этом плане соседи мало чем отличаются, — отметил он.

Российские рестораны действительно расширяют своё присутствие в странах СНГ, особенно в Казахстане и Узбекистане, подтвердил «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

— Вероятность наложения санкций на организации, выходящие на рынок стран СНГ, мала, — подчеркнул он. — Что касается необходимых инвестиций, они зависят от размера проекта и концепции. Для запуска может понадобиться около 30 млн рублей — помимо самого ресторана нужны вложения в инфраструктуру, офисы и логистику, то есть общая сумма будет зависеть от конкретных условий и количества открываемых точек.

