Руководителя отдела предпринимательства назначили в Уральске

Им стал 37-летний Жалгас Гумаров, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как стало известно, по решению конкурсной комиссии на должность руководителя отдела предпринимательства города Уральска назначен Гумаров Жалгас Ахатович. На этом посту он сменил Исатая Джазыкбаева, который возглавил аппарат акима Уральска. Гумаров Жалгас Ахатович родился в 1982 году, в селе Аралтобе Сырымского района Западно-Казахстанской области. Образование высшее, в 2006 году окончил Казахский национальный аграрный университет (г. Алматы), в 2010 году-российский государственный институт интеллектуальной собственно