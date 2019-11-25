Гумаров Жалгас Ахатович родился в 1982 году, в селе Аралтобе Сырымского района Западно-Казахстанской области. Образование высшее, в 2006 году окончил Казахский национальный аграрный университет (г. Алматы), в 2010 году-российский государственный институт интеллектуальной собственности (г. Москва), Карагандинский экономический университет, в 2018 году-казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем (г. Уральск). Трудовую деятельность начал в 2007-2010 годах старшим экспертом Национального института интеллектуальной собственности Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан.; За 2011-2013 годы в частном секторе; В 2014 году главный специалист отдела сельского хозяйства города Уральска; 2014-2016 годы главный инспектор аппарата акима города Уральска; -В 2016-2019 годах работал советником акима города Уральска. До назначения работал в должности руководителя «Уральского городского отдела сельского хозяйства».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
Руководителя отдела предпринимательства назначили в Уральске
Им стал 37-летний Жалгас Гумаров, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как стало известно, по решению конкурсной комиссии на должность руководителя отдела предпринимательства города Уральска назначен Гумаров Жалгас Ахатович. На этом посту он сменил Исатая Джазыкбаева, который возглавил аппарат акима Уральска. Гумаров Жалгас Ахатович родился в 1982 году, в селе Аралтобе Сырымского района Западно-Казахстанской области. Образование высшее, в 2006 году окончил Казахский национальный аграрный университет (г. Алматы), в 2010 году-российский государственный институт интеллектуальной собственно