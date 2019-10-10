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Социум

Руководителя отдела службы пробации Атырауской области оштрафовали за взятку

Теперь он должен выплатить 2,2 миллиона тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В Жылыойском районном суде Атырауской области рассмотрено уголовное дело по ч.1 ст.366 УК РК «Получение взятки» в отношении руководителя службы пробации Жылыойского района ДУИС по Атырауской области. Пресс-служба облсуда сообщает, что, являясь должностным лицом, руководитель службы пробации в Атырауской области осуществлял пробационный контроль за осужденным и, воспользовавшись своим служебным положением, получил от последнего вознаграждение - 110 000 тенге за то, чтобы
gorod
Руководителя отдела службы пробации Атырауской области оштрафовали за взятку
Теперь он должен выплатить 2,2 миллиона тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" В Жылыойском районном суде Атырауской области рассмотрено уголовное дело по ч.1 ст.366 УК РК «Получение взятки» в отношении руководителя службы пробации Жылыойского района ДУИС по Атырауской области. Пресс-служба облсуда сообщает, что, являясь должностным лицом, руководитель службы пробации в Атырауской области осуществлял пробационный контроль за осужденным и, воспользовавшись своим служебным положением, получил от последнего вознаграждение - 110 000 тенге за то, чтобы не выполнять своих обязанностей перед отделом пробации. - Приговором суда осужденный признан виновным по ч.1 ст.366 УК РРК и ему назначено наказание в виде штрафа в двадцатикратном размере взятки - 2,2 миллиона тенге. Также пожизненно не сможет занимать должности на государственной службе, - сообщили в пресс-службе суда. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
взятка штраф

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