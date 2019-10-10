Руководителя отдела службы пробации Атырауской области оштрафовали за взятку

Теперь он должен выплатить 2,2 миллиона тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В Жылыойском районном суде Атырауской области рассмотрено уголовное дело по ч.1 ст.366 УК РК «Получение взятки» в отношении руководителя службы пробации Жылыойского района ДУИС по Атырауской области. Пресс-служба облсуда сообщает, что, являясь должностным лицом, руководитель службы пробации в Атырауской области осуществлял пробационный контроль за осужденным и, воспользовавшись своим служебным положением, получил от последнего вознаграждение - 110 000 тенге за то, чтобы