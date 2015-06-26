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Социум Экономика

Руководство АО «НГСК КазСтройСервис» подало иск в суд на бастовавших рабочих

Пятеро из восьми ответчиков уже уволились с работы по собственному желанию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Представитель рабочих Галымжан ЖАНКАДАМОВ рассказал, что руководство «КСС» подало в суд иск о признании забастовки незаконной, а также о признании действий рабочих незаконными. - Они подали иск на восьмерых рабочих, но в забастовке участвовал 141 человек, - рассказал представитель рабочих. - Тогда ответчиками должны проходить все 141 человек. Как мне кажется, они хотят уволить этих 8 человек, и этим показать, что если еще раз такое повторится, то точно так
gorod
Руководство АО «НГСК КазСтройСервис» подало иск в суд на бастовавших рабочих
Пятеро из восьми ответчиков уже уволились с работы по собственному желанию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" Представитель рабочих Галымжан ЖАНКАДАМОВ рассказал, что руководство «КСС» подало в суд иск о признании забастовки незаконной, а также о признании действий рабочих незаконными. - Они подали иск на восьмерых рабочих, но в забастовке участвовал 141 человек, - рассказал представитель рабочих. - Тогда ответчиками должны проходить все 141 человек. Как мне кажется, они хотят уволить этих 8 человек, и этим показать, что если еще раз такое повторится, то точно также будут уволены другие. Генеральный директор АО "НГСК КазСтройСервис" Сабит ЖАНАСОВ рассказал, что они, действительно, обратились в правоохранительные органы с вопросом о правовой оценке действий работников. - Идет рассмотрение дела, - пояснил гендиректор. - Решение еще не вынесено. По итогам решения суда мы будем принимать меры в отношении наших людей. Сегодня, 26 июня, в Уральске прошло заседание общественного совета по предотвращению трудовых споров. Там присутствовали представители областного акимата, представители Зеленовского района, правоохранительные органы, прокуратура. Были и представители трудового коллектива, с которыми мы обсудили вопросы. Мы согласились создать совместную комиссию с представителями рабочих, чтобы в дальнейшем принимать соответствующие меры по возникающим вопросам. Также Сабит ЖАНАСОВ подтвердил, что, если вина рабочих будет доказана, то они будут уволены. На вопрос, почему иск подан только на восемь человек, гендиректор компании ответил, что все 141 человек получили выговор, а эти восемь рабочих, по информации их же коллег, были зачинщиками. Генеральный директор АО "НГСК КазСтройСервис" Сабит ЖАНАСОВ в конце разговора добавил, что в июле рабочие получат зарплату за июнь с повышенными премиальными, как и было обещано ранее. Напомним, впервые рабочие КСС вышли на забастовку 8 ноября 2014 года. Их требованием было увеличить зарплату. 11 мая 2015 года 140 работников АО "НГСК КазСтройСервис", занятые на строительстве второй очереди ГПЗ на Чинаревском месторождении, вновь вышли на забастовку с требованием увеличить им зарплату, изменить условия вахты, сделать перерасчет, а также доплачивать за вредность.
Генеральный директор АО &quot;НГСК КазСтройСервис&quot;
Генеральный директор АО &quot;НГСК КазСтройСервис&quot;
 Генеральный директор АО "НГСК КазСтройСервис" SZDDI5zWYGw Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА
Забастовка иск Казстройсервис Чинаревское месторождение

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