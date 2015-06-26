Руководство АО «НГСК КазСтройСервис» подало иск в суд на бастовавших рабочих

Пятеро из восьми ответчиков уже уволились с работы по собственному желанию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Представитель рабочих Галымжан ЖАНКАДАМОВ рассказал, что руководство «КСС» подало в суд иск о признании забастовки незаконной, а также о признании действий рабочих незаконными. - Они подали иск на восьмерых рабочих, но в забастовке участвовал 141 человек, - рассказал представитель рабочих. - Тогда ответчиками должны проходить все 141 человек. Как мне кажется, они хотят уволить этих 8 человек, и этим показать, что если еще раз такое повторится, то точно так