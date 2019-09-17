Иллюстративное фото из архива "МГ" 17 сентября на площадке региональной службы коммуникаций состоялась пресс-конференция с участием акима Таскалинского района Алдияра Халелова, который рассказал о социальном и экономическом развитии региона. – Бюджет района в 2019 году составил 5 231,3 миллиона тенге. Наш район является аграрным, преимущественно сельчане занимаются животноводством и растениеводством. В 2019 году более чем на 25 тысячах гектарах были посеяны зерновые культуры, уборочная кампания завершена и собрано более 23 тысяч тонн продукции. Количество крупно-рогатого скота в районе составляет 29,6 тысячи голов, мелко-рогатого скота 72,8 тысячи голов, лошади – 10,4 тысячи голов, птицы – 39 тысяч голов. Главное направление развития животноводства района - это развитие племенного животноводства. По району числятся более двух тысяч голов племенного КРС, столько же голов племенного МРС и 107 голов лошадей кушумской породы, - рассказал Алдияр Халелов. По словам главы района, в Мерекенском, Казахстанском и Чижинском сельских округах проходит Жайыкбайский канала протяженностью 448,3 км построенный 1975 году. – На канале есть 19 прудов, 17 шлюзов и пять мостов. 22 сельскохозяйственным структурам были выданы земельные участки около канала. В 2020 году запланированы работы по капитальному ремонту канала, проектно-сметная документация на ремонт разрабатывается. Кроме этого, рассматривается вопрос о блокировке 10 гектаров земель на плотине, который расположен в населенном пункте Бастау. Это плотина позволить остановить паводковые воды, а в будущем там планируется развитие рыбного хозяйства. В данный момент мы ищем предпринимателей, которые готовы осуществить данный проект, - рассказал Алдияр Халелов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.