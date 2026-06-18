В этом году местные фермеры получили мощную поддержку: от льготных кредитов до самого дешевого в стране дизельного топлива.

Как рассказал руководитель управления сельского хозяйства ЗКО Жасулан Халиуллин, для того чтобы весенние полевые работы прошли вовремя и без сбоев, аграриям выделили 10,5 тысячи тонн удешевлённой солярки. Поставщиком выступила компания ТОО "Нэфтек", доставившая топливо прямо с Атырауского НПЗ.

- Цена для наших фермеров составила 270 тенге за литр - и это самый низкий ценник на дизель по всей республике, - отметил он.

По словам спикера, чтобы у хозяйств были "живые" деньги на закупку всего необходимого, государство запустило льготные программы кредитования "Кең дала" и "Кең дала-2" через Аграрную кредитную корпорацию.

- Всего на весенне-полевые и уборочные работы региону выделено 12,9 млрд тенге. Фермеры уже получили около 10 млрд тенге (освоено 75% бюджета). Приём заявок всё ещё продолжается, - пояснил Халиуллин.

В этом году фермеры активно обновляют свои автопарки. Через "КазАгроФинанс" в лизинг уже взяли 775 тракторов, комбайнов и другого оборудования на общую сумму 8,5 млрд тенге. Это в полтора раза больше, чем за такой же период прошлого года.