Как рассказал руководитель управления сельского хозяйства ЗКО Жасулан Халиуллин, для того чтобы весенние полевые работы прошли вовремя и без сбоев, аграриям выделили 10,5 тысячи тонн удешевлённой солярки. Поставщиком выступила компания ТОО "Нэфтек", доставившая топливо прямо с Атырауского НПЗ.
- Цена для наших фермеров составила 270 тенге за литр - и это самый низкий ценник на дизель по всей республике, - отметил он.
По словам спикера, чтобы у хозяйств были "живые" деньги на закупку всего необходимого, государство запустило льготные программы кредитования "Кең дала" и "Кең дала-2" через Аграрную кредитную корпорацию.
- Всего на весенне-полевые и уборочные работы региону выделено 12,9 млрд тенге. Фермеры уже получили около 10 млрд тенге (освоено 75% бюджета). Приём заявок всё ещё продолжается, - пояснил Халиуллин.
В этом году фермеры активно обновляют свои автопарки. Через "КазАгроФинанс" в лизинг уже взяли 775 тракторов, комбайнов и другого оборудования на общую сумму 8,5 млрд тенге. Это в полтора раза больше, чем за такой же период прошлого года.
- Из местного бюджета на поддержку растениеводства выделили 2,7 млрд тенге (из них напрямую на субсидии пойдет 1,9 млрд). На основе уже поступивших заявок фермерам выплатили 627 млн тенге. Процесс идёт полным ходом, и выплаты будут продолжаться до конца года, - рассказал глава управления сельского хозяйства.