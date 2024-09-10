9 сентября в Уральске подвели итоги ежегодного конкурса «Мисс Уральск». Самой красивой девушкой назвали 30-летнюю Алму Хабулову. Девушка родом из Аксая, но выросла в Уральске. Закончила университет КИМЭП (Алматы) по двум специальностям: менеджмент и маркетинг. После окончания вуза на протяжении 10 лет жила и работала в Алматы, но после решила вернуться в свой родной и любимый город, чтобы быть ближе к родным.

В данный момент молодая девушка помогает родным в ведении семейного бизнеса, а также на постоянной основе снимается в рекламах, озвучивает ролики и ведет видеообзоры.

Окончила школу радиоведущих на Love Radio, рисует digital иллюстрации и любит проявлять себя как event организатор. К тому же, более 4 лет Алма занимается организацией праздников для развивающего центра Caritas для деток, болеющих синдромом Дауна и РАС.

– На моем счету есть такие мероприятия, как выставка картин, вечер с Баян Есентаевой, Аидой Кауменовой и многие другие. Люблю читать книги по психологии. Мое основное хобби – это конный спорт. Я занимаюсь в центре Саят, и у меня даже есть свой любимый конь. По жизни иду с девизом: абсолютно все искренние мечты сбываются. Просто для исполнения некоторых еще не наступило время, – делится Мисс Уральск.

Кроме Алмы в семье есть еще и старшая сестра.

Оксана КАТКОВА,

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