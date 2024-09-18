В рейтинге стран по потреблению алкоголя Казахстан оказался на 100-м месте из 180. Потребление на одного человека в РК составило 5 литров в год.

На сайте energyprom.kz сообщили, что в рейтинге стран по потреблению алкоголя Казахстан оказался на 100-м месте из 180. Потребление на одного человека в РК составило 5 литров в год.

Первые места по потреблению алкоголя заняли Латвия (13,2 литра), Молдова (12,9 литра) и Германия (12,8 литра).

Среди стран СНГ больше алкоголя, чем в Казахстане, потребляют в Беларуси, России и Украине, меньше — в Кыргызстане, Армении, Туркменистане, Узбекистане, Азербайджане и Таджикистане.

По данным Statista, в 2023 году первое место в мире по уровню дохода от производства алкогольной продукции досталось Китаю: 335,9 миллиарда долларов США (при этом Китай занял 87-е место в мире по среднему потреблению: 6 литров на человека). Далее расположились США, Япония, Великобритания и Германия.

Что касается непосредственно производителей, по данным CompaniesMarketcap самой крупной по рыночной капитализации компанией, выпускающей алкоголь, на 16 сентября 2024 года является китайская Kweichow Moutai. Вторую и третью строчки занимают такие компании, как Anheuser-Busch Inbev (Бельгия) и Diageo (Великобритания). В пятёрку лидеров также входят Wuliangye Yibin (Китай) и Heineken (Нидерланды).

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, во втором квартале этого года каждое домохозяйство Казахстана тратило на алкогольные напитки в среднем 5,5 тысячи тенге — на 8,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Больше всего на алкоголь тратили жители Восточно-Казахстанской области: 9,5 тысячи тенге, годовой рост в стоимостном выражении составил 14,8%. В тройку самых пьющих регионов также вошли Павлодарская область (9,5 тысячи тенге, минус 2,9%) и Алматы (8,9 тысячи тенге, плюс 20,5%).

Меньше всего тратили на алкогольные напитки жители Кызылординской (1,2 тысячи тенге), Актюбинской (1,4 тысячи тенге) и Мангистауской (1,5 тысячи тенге) областей.

Что касается цен, в августе этого года в месячной динамике алкогольные напитки подорожали на 0,4%, в годовой — на 9,3%.

В разрезе видов напитков за месяц вино выросло в цене на 0,8%, пиво — на 0,5%, а водка подешевела на 0,2%. В годовой динамике пиво подорожало на 14,4%, вино — на 9,9%, водка — на 3,6%.

В региональном разрезе за месяц заметнее всего стоимость алкогольных напитков выросла в Астане (на 2,1%), а также в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях (на 1,8% в каждом из регионов). В трёх регионах — в Жамбылской, Павлодарской и Костанайской областях — цены остались на уровне прошлого месяца. В Актюбинской, Карагандинской, Улытауской и Алматинской областях алкоголь подешевел.

Наибольший годовой рост был отмечен в Акмолинской (на 17,4%) и Кызылординской (на 16,7%) областях, а также в Шымкенте (на 14,6%), наименьший — в Павлодарской (на 2,2%), Жетысуской (на 4,7%) и Алматинской (на 5,1%) областях.



