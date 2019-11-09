Сахарный диабет и бронхиальная астма стали самыми распространёнными заболеваниями в Актюбинской области

В Актюбинской области жители 15-ти отдаленных станций смогли получить бесплатные медицинские консультации и первую помощь от лучших специалистов медицинского поезда «Жәрдем». Сейчас медпоезд начал свой маршрут по населенным пунктам Атырауской области, где в течение следующих двух недель посетит 9 отдаленных поселков региона. Иллюстративное фото из архива "МГ" Медицинские специалисты консультативно-диагностического поезда «Жәрдем» обследовали 4702 жителя, в том числе 847 детей Актюбинской области. Всего же количество врачебных посещений составило 28090. Проведено 13 малых хирургических операций