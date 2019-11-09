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Социум

Сахарный диабет и бронхиальная астма стали самыми распространёнными заболеваниями в Актюбинской области

В Актюбинской области жители 15-ти отдаленных станций смогли получить бесплатные медицинские консультации и первую помощь от лучших специалистов медицинского поезда «Жәрдем». Сейчас медпоезд начал свой маршрут по населенным пунктам Атырауской области, где в течение следующих двух недель посетит 9 отдаленных поселков региона. Иллюстративное фото из архива "МГ" Медицинские специалисты консультативно-диагностического поезда «Жәрдем» обследовали 4702 жителя, в том числе 847 детей Актюбинской области. Всего же количество врачебных посещений составило 28090. Проведено 13 малых хирургических операций
gorod
Сахарный диабет и бронхиальная астма стали самыми распространёнными заболеваниями в Актюбинской области
В Актюбинской области жители 15-ти отдаленных станций смогли получить бесплатные медицинские консультации и первую помощь от лучших специалистов медицинского поезда «Жәрдем». Сейчас медпоезд начал свой маршрут по населенным пунктам Атырауской области, где в течение следующих двух недель посетит 9 отдаленных поселков региона.
Иллюстративное фото из архива "МГ" Медицинские специалисты консультативно-диагностического поезда «Жәрдем» обследовали 4702 жителя, в том числе 847 детей Актюбинской области. Всего же количество врачебных посещений составило 28090. Проведено 13 малых хирургических операций. На осмотре у хирурга побывали 1 543 человека, уролог принял 1 868 человек, гинеколог - 1 680. Наибольшее количество пациентов обратилось к терапевту – 4 702 человека, невропатологу – 4 006, офтальмологу – 3 422 человека, ЛОР принял 2 934 пациента. Всего врачами поезда проведено 2 143 процедур ЭКГ, 724 УЗИ и 342 флюорографии. - Мы выявили ряд заболеваний, среди них наиболее распространенные – это артериальное давление, сахарный диабет, бронхиальная астма. У взрослых часто встречается зоб, а у детей распространена железодефицитная анемия, ОРВИ и острый бронхит. В таких ситуациях мы даем пациентам рекомендации, что надо делать, к кому обратиться, и при необходимости выписываем базисную терапию, – поделилась врач общей практики поезда «Жәрдем» Зарина Ельмуратова. Во время работы в поезде врачи иногда сталкиваются и с экстренными случаями. - К нам на обследование пришел пациент 1939-го года рождения, мы выявили, что у него очень низкий гемоглобин – 48 при норме 130-170. В экстренном порядке вызвали скорую помощь и госпитализировали в стационар, с диагнозом железодефицитная анемия тяжелой степени, – рассказывает главный врач Медицинского поезда «Жәрдем» Айнур Егинбаева. В составе медицинских бригад имеются узкие специалисты всех профилей: терапевт, педиатр, гинеколог, хирург, ЛОР, кардиолог, невропатолог, офтальмолог, уролог, онколог-маммолог и стоматолог. Пациенты отмечают что, возможность проходить регулярное обследование у медицинских специалистов имеет для них огромное значение, и выражают огромную благодарность. - Мы пришли на прием к врачам медпоезда с детьми во второй раз. Сначала я приходила одна. Попали на прием к стоматологу и ЛОРу, провели осмотр, нам сказали, что у нас все хорошо. Мы очень благодарны врачам за их работу, – поделилась пациентка Жанар Бекназарова из поселка Шубаркудык. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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