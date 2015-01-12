Неприязненные отношения стали поводом перестрелки в селе Переметное Зеленовского района ЗКО, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам начальника управления криминальной полиции ДВД ЗКО Сергея ШЕВЧЕНКО, 9 января в районную больницу был доставлен 45-летний житель села Переметное МАЦКО с огнестрельным дробовым ранением в ногу. - Несмотря на все усилия врачей, левую ногу до колена ему пришлось ампутировать, потому что ранение было тяжелым, - рассказал Сергей ШЕВЧЕНКО. - По подозрению в данном преступлении задержан также 24-летний житель этого села. Орудие преступления, из которого он произвел выстрел - это обрез двуствольного охотничьего ружья, изъят. Происхождение данного ружья мы сейчас устанавливаем. Задержанный подтвердил, что он самостоятельно изготовил из охотничьего ружья обрез путем отпиливания ствола и приклада. В настоящее время задержанный находится под стражей. Преступление произошло на почве возникших неприязненных отношений. Они между собой знакомы. По данному преступлению возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью".