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Социум

Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Зачаганске

В поселке Зачаганск пройдет ярмарка сельскохозяйственной продукции, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в акимате Уральска, 23 ноября с по 13:00 часов по улице 25 Чапаевской дивизии (перед акиматом п.Зачаганск) состоится ярмарка сельхозтоваропроизводителей, приуроченная ко дню работников сельского хозяйства. - На ярмарке будет представлена широкая номенклатура продовольственных товаров: овощи, фрукты, ягоды, мясо и мясные изделия, и многое другое. Приглашаем всех предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей принять активное участие! - отметили в акимате. Анна СУВОРОВА М
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Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Зачаганске
 В поселке Зачаганск пройдет ярмарка сельскохозяйственной продукции, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".   
 Как сообщили в акимате Уральска, 23 ноября с по 13:00 часов по улице 25 Чапаевской дивизии (перед акиматом п.Зачаганск) состоится ярмарка сельхозтоваропроизводителей, приуроченная ко дню работников сельского хозяйства. - На ярмарке будет представлена широкая номенклатура продовольственных товаров: овощи, фрукты, ягоды, мясо и мясные изделия, и многое другое. Приглашаем всех предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей принять активное участие! - отметили в акимате. Анна СУВОРОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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