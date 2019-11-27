Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Зачаганске

В поселке Зачаганск пройдет ярмарка сельскохозяйственной продукции, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в акимате Уральска, 23 ноября с по 13:00 часов по улице 25 Чапаевской дивизии (перед акиматом п.Зачаганск) состоится ярмарка сельхозтоваропроизводителей, приуроченная ко дню работников сельского хозяйства. - На ярмарке будет представлена широкая номенклатура продовольственных товаров: овощи, фрукты, ягоды, мясо и мясные изделия, и многое другое. Приглашаем всех предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей принять активное участие! - отметили в акимате. Анна СУВОРОВА М