По данным департамента полиции ЗКО, 26 сентября в Теректинском районе на 39-ом километре автодороги Подстепное — Илек вблизи посёлка Донецк произошло столкновение авто Renault Logan и Lada Largus.
По данным департамента полиции ЗКО, 26 сентября в Теректинском районе на 39-ом километре автодороги Подстепное — Илек вблизи посёлка Таксай (ранее Донецк — прим.автора) произошло столкновение автомобилей Renault Logan и Lada Largus. В результате ДТП в больницу с различными травмами доставили семь человек.
В управлении здравоохранения ЗКО о состоянии пострадавших пообещали сообщить позже.
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