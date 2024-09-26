По данным департамента полиции ЗКО, 26 сентября в Теректинском районе на 39-ом километре автодороги Подстепное — Илек вблизи посёлка Донецк произошло столкновение авто Renault Logan и Lada Largus.

Семь человек пострадали в аварии на трассе ЗКО

По данным департамента полиции ЗКО, 26 сентября в Теректинском районе на 39-ом километре автодороги Подстепное — Илек вблизи посёлка Таксай (ранее Донецк — прим.автора) произошло столкновение автомобилей Renault Logan и Lada Largus. В результате ДТП в больницу с различными травмами доставили семь человек.

В управлении здравоохранения ЗКО о состоянии пострадавших пообещали сообщить позже.



