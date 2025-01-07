Семерых казахстанцев, пострадавших в ДТП в Самарской области, доставили в Уральск

Шестерых граждан Казахстана, из них двое детей, которые пострадали в автомобильной аварии на трассе Самара – Большая Черниговка, транспортировали сегодня на шести автомобилях скорой помощи в больницы Уральска.

После сообщения о ДТП на территории России с участием граждан Казахстана на место происшествия выехали шесть бригад скорой помощи.

Шестерых граждан Казахстана, из них двое детей, которые пострадали в автомобильной аварии на трассе Самара – Большая Черниговка, транспортировали сегодня на шести автомобилях скорой помощи в больницы Уральска. Ещё одного пострадавшего казахстанца доставили бригадой департамента ЧС.

— С учётом тяжести повреждений и травм в составе бригад для оказания экстренной медпомощи были детские и взрослые травматологи, хирурги, нейрохирург, реаниматолог, шестеро фельдшеров, — сообщили в минздраве.

Пострадавшие получили множественные травмы: сотрясения головного мозга, переломы конечностей, тазовых костей, позвоночника, ушибы, гематомы. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

— Сегодня рано утром пятеро взрослых пострадавших доставлены для госпитализации в городскую многопрофильную больницу Уральска, двое детей в областную детскую многопрофильную больницу, где им оказывается полный объём медицинской помощи, — сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что все пострадавшие хорошо перенесли дорогу.

Стоит отметить, что 5 января в Большеглушицком районе Самарской области столкнулись Toyota и Hyundai. Об этом сообщило издание Обозрение.

— Жертв страшной аварии оказалось девять. Семь человек получили различные травмы. По данным ГУ МВД РФ по Самарской области, до приезда скорой медицинской помощи скончались водитель Toyota и несовершеннолетний пассажир Hyundai, — пишет издание.

О том, что пострадавшие являются гражданами Казахстана не сообщается, но количество пострадавших и место произшествия совпадают.