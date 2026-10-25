Шахта «Тентек» впервые за десять лет добыла миллион тонн угля

В честь Дня Республики Казахстан шахта «Тентек» компании Qarmet достигла знакового производственного рубежа, добыв миллионную тонну угля впервые за последние десять лет. Предприятие восстанавливает производственный потенциал после многолетнего простоя, модернизирует оборудование и создаёт условия для дальнейшего наращивания добычи. До конца 2026 года шахта планирует увеличить объём добычи до 1,2 млн тонн угля, передает МойГород.

«Последний раз миллион тонн угля шахта добывала десять лет назад. Сегодня мы не только восстанавливаем прежние показатели, но и закладываем основу для дальнейшего развития. В этом году вводим в эксплуатацию два новых основных воздухоподающих ствола и приступаем к строительству поверхностного комплекса сухого обогащения угля», — рассказал директор шахты «Тентек» Владимир Шнель.

Ввод новых стволов станет важным этапом развития шахтной инфраструктуры. Они обеспечат дополнительную подачу свежего воздуха в подземные выработки, позволят расширить фронт горных работ и создадут необходимые условия для освоения новых добычных участков.

Параллельно Qarmet продолжает техническое перевооружение предприятия. В текущем году шахта получила три новых проходческих комбайна и конвейер, что позволит повысить темпы подготовки горных выработок и обеспечить стабильную работу добычных участков.

Ещё одним направлением модернизации стало внедрение технологии направленного бурения, которую специалисты шахты осваивают совместно с китайскими коллегами. Технология позволяет прокладывать скважины по заранее заданной траектории, изменяя направление бурения в зависимости от горно-геологических условий. Её применение позволит ускорить подготовку новых лав, повысить точность буровых работ и сократить производственные затраты.

Особое значение для Qarmet имеет освоение запасов угольного пласта Д-6. Добываемый здесь коксующийся уголь является важным сырьём для металлургического производства компании. Развитие этого направления позволит укрепить собственную сырьевую базу комбината и повысить устойчивость производственной цепочки. В ближайшие годы на шахте планируется последовательный ввод новых лав.

За достигнутыми показателями стоит труд шахтёров. Важную роль в восстановлении добычи сыграла бригада, сформированная преимущественно из работников, командированных с других предприятий. Благодаря профессиональному опыту, слаженной работе и ответственному подходу коллективу удалось обеспечить выполнение поставленных задач.

«Бригада у нас сильная, работящая. Я с ребятами не первый год, многих знаю ещё по работе на других шахтах. Мы сработались, и каждый понимает свою задачу. Поэтому и результат получается», — отметил бригадир Александр Измер.

В честь достижения миллионного рубежа и празднования Дня Республики на территории шахты состоялась высадка деревьев. Это событие стало символом нового этапа в истории предприятия, его восстановления и дальнейшего развития.

Миллионная тонна угля, стала важной вехой в возрождении шахты «Тентек» и результатом системной работы Qarmet по восстановлению угольных предприятий. Инвестиции в оборудование, развитие инфраструктуры и внедрение современных технологий позволяют шахте возвращать утраченные позиции и уверенно двигаться к новым производственным рубежам.