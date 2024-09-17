По информации телеканала , трагедия произошла вечером 10 сентября. В этот день ученица восьмого класса решила пропустить занятия в школе. Позже её тело нашли в собственном доме. Девочка совершила суицид.

При этом, в школе отмечают, что успеваемость подростка в школе не вызывала никаких нареканий. Да и возможность буллинга со стороны сверстников в учебном заведении отрицают.

– Погибшая училась хорошо, казалось всегда жизнерадостной. Мы не заметили каких-либо тревожных сигналов её поведении. Замечаний в её сторону тоже не было. Мы и сами не можем понять, что могло толкнуть ребенка на такой отчаянный шаг. Разговоры о том, что её буллили не соответствуют действительности, - сказала директор СОШ №24 Алия Едильбаева.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области факт гибели ребенка подтвердили и сообщили, что по факту произошедшего начато досудебное расследование. Проводятся комплексные следственные действия. Иную информацию в полиции разглашать не стали.



