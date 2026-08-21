Школьницу из Уральска хотели отправить в спецшколу за прогулы, но суд выяснил, что её буллили

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних ЗКО рассмотрел иск полиции Уральска. Стражи порядка просили отправить школьницу в специальную школу для детей с девиантным поведением. В качестве причины они указали систематические прогулы и уклонение от уроков.

Однако на заседании выяснились другие подробности. Как сообщили в суде ЗКО, девочка откровенно рассказала, что пропускала занятия из-за травли со стороны одноклассников. Давление в школе сильно сказывалось на её эмоциональном состоянии, поэтому она просто не могла заставить себя ходить на уроки. На эти слова обратил внимание и прокурор.

Суд напомнил о Законе "О профилактике правонарушений", согласно которому учебные заведения обязаны обеспечивать безопасную среду и психологическую поддержку детям, столкнувшимся с буллингом.

Судья пришёл к выводу, что прогулы сами по себе - без выяснения реальных причин - не повод отправлять ребёнка в спецшколу, и отказал полиции в удовлетворении иска.

Кроме того, суд вынес частное определение в адрес Департамента полиции ЗКО и Управления образования области. В нём указано на слабую профилактику и отсутствие реакции на жалобы школьницы о травле.

Решение суда пока не вступило в законную силу.