Аким Уральска проверил состояние ремонтируемых дорог

В 2026 году ремонт планируют провести более чем на 50 улицах города.

Аким города Мурат Байменов проверил, как идет текущий ремонт дорог в Уральске, и объехал несколько участков. По данным пресс-службы акимата, в 2026 году ремонт планируют провести более чем на 50 улицах города. Сейчас работы уже завершены примерно на 20 участках. Ремонт выполняет ТОО "GG-Group Company".

При ремонте учитывают не только состояние дорог, но и безопасность жителей. Поэтому в план работ добавили установку приподнятых пешеходных переходов и специальных площадок перед остановками. Главная задача - сделать улицы не только более удобными, но и безопасными для водителей и пешеходов. Качество и сроки выполнения работ находятся на контроле.