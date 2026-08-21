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Социум

В Казахстане всего 10 человек носят имя Құрылтай

Среди них всего 4 женщины.
Жулдызхан Хасангалиева
В Казахстане всего 10 человек носят имя Құрылтай
Фото из архива "МГ"

По данным Бюро национальной статистики, имя Құрылтай и его варианты сегодня встречаются в Казахстане довольно редко. На август 2026 года в стране зарегистрировано всего 10 человек с именами "Құрылтай", "Курылтай", "Курултай" и "Курлтай". Среди них - шесть мужчин и четыре женщины.

Больше всего носителей этого имени живёт в Восточно-Казахстанской области - четыре человека. Ещё двое зарегистрированы в Алматы. По одному человеку - в Абайской, Жамбылской, Карагандинской и Мангистауской областях. Половине носителей имени - в возрасте 65 лет и старше. Самому старшему из них 80 лет. Остальные относятся к возрастным группам от 30 до 64 лет.

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Напомним, что 23 августа в Казахстане пройдут выборы в Курултай. 

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