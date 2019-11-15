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Социум

Школьные столовые Уральска переходят на электронный формат обслуживания

О этом глава региона рассказал в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций в Нур-Султане, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Гали Искалиева, наша область одна из трех регионов по республике, в которых за счет местного бюджета 100% учащихся начальных классов охвачены бесплатным питанием. В настоящее время школьные столовые г. Уральска переходят на электронный формат обслуживания. В ЗКО обеспечен 100% охват дошкольным воспитанием детей в возрасте 3-6 лет. Вместе с тем, есть очередь в дошкольные объекты для детей от 1 до 3 лет. Для сниже
gorod
Школьные столовые Уральска переходят на электронный формат обслуживания
О этом глава региона рассказал в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций в Нур-Султане, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Гали Искалиева, наша область одна из трех регионов по республике, в которых за счет местного бюджета 100% учащихся начальных классов охвачены бесплатным питанием. В настоящее время школьные столовые г. Уральска переходят на электронный формат обслуживания. В ЗКО обеспечен 100% охват дошкольным воспитанием детей в возрасте 3-6 лет. Вместе с тем, есть очередь в дошкольные объекты для детей от 1 до 3 лет. Для снижения остроты проблемы в проектах новых домов будут предусматриваться ясли и детские сады. Одним из проблемных вопросов региона в сфере образования остаётся состояние зданий школ. В Западно-Казахстанской области имеются 8 аварийных и 6 трёхсменных школ. Для решения проблемы начато строительство 2-х школ в Акжаикском районе и г. Уральск. В начале следующего года начнется строительство еще 4-х школ, в том числе частных школ по схеме ГЧП. Нововведением в регионе стало открытие комьюнити-центра в поселке Деркул города Уральск. «Комьюнити-центр» - это место организации досуга населения по интересам в шаговой доступности. Цель работы центра заключается в привлечении более широкого круга населения к ведению здорового образа жизни и рациональной организации досуга детей, молодежи и взрослых. Руководство региона ставит перед собой задачу создать сеть комьюнити-центров на базе школ и других социальных объектов в шаговой доступности. Также в рамках трёхстороннего Соглашения между акиматом ЗКО, Финским Бизнес Хабом и компанией «Collaprime Oу» на базе Высшего аграрно-технического колледжа установлено современное программное обеспечение для подготовки специалистов в области строительства по ВІМ технологиям. Анна СУВОРОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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