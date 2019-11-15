Школьные столовые Уральска переходят на электронный формат обслуживания

О этом глава региона рассказал в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций в Нур-Султане, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Гали Искалиева, наша область одна из трех регионов по республике, в которых за счет местного бюджета 100% учащихся начальных классов охвачены бесплатным питанием. В настоящее время школьные столовые г. Уральска переходят на электронный формат обслуживания. В ЗКО обеспечен 100% охват дошкольным воспитанием детей в возрасте 3-6 лет. Вместе с тем, есть очередь в дошкольные объекты для детей от 1 до 3 лет. Для сниже