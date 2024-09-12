По данным РГП "Казгидромет", 13 сентября в ЗКО ожидается ветер северо-восточный, на юге области порывы могут достигать 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Температура воздуха в Уральске днем +28 градуса, ночью +13.

В Атырау синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный до 14 м/с. Днем +30 градусов, ночью +18.

В Актобе малооблачно. Ветер западный, юго-западный при грозе порывы до 14 м/с. Днем +23 градуса, ночью +12.

В Актау облачно, осадков не ожидается, ветер с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем +31 градус, ночью +20.