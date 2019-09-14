Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению службы спасения, 15 сентября в ЗКО ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, а также гроза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.