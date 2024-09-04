По данным РГП "Казгидромет", пятого сентября днем в Западно-Казахстанской области на западе, юге, в центре области ожидается ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. На западе, севере сохраняется высокая пожарная опасность. Днем ожидается 24-25 градусов, ночью 10-12 градусов тепла.

В Атырау ожидается облачная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 26 градусов выше нуля. ночью +19.

В Актобе малооблачно, осадков так же не ожидается. Днем +17, ночью +8.

Жаркая погода ожидается лишь в Актау. Днем столбики термометров покажут +33, ночью +22 градуса выше нуля.