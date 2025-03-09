«Шведский стол» появится в школьных столовых Казахстана

Формат «шведского стола» применяется по усмотрению образовательных организаций, но не распространяется на дошкольные учреждения.

Минздрав утвердил новый приказ о питании в больницах, школах и детсадах. В документе прописаны нормы по составу рациона, режиму питания и качеству продуктов.

Питание в больницах

Теперь пациентам назначают одну из основных диет, которую при необходимости можно корректировать. Рацион подбирает врач, а пищеблок получает эту информацию из истории болезни.

Введено четырехразовое питание, при необходимости – до шести раз в день.

За качеством еды следят старший повар и врач-диетолог.

Запрещены:

Продукты с ГМО

Мясо механической обвалки

Коллагенсодержащее сырье

Приготовление еды будет проходить под наблюдением диетической сестры и старшего повара. Перед раздачей еду будет проверять врач-диетолог. Раз в месяц контроль питания будет проводить руководство учреждения

Формы питание в школах и детских садах:

приготовление и реализация готовых блюд организациями образования самостоятельно

организация питания в организациях образования поставщиком услуг питания на условиях аутсорсинга или кейтеринга (в дошкольных организациях аутсорсинг или кейтеринг запрещен)

организация розничной торговли пищевыми продуктами через буфет, кроме детских дошкольных организаций.

Количество приемов пищи – от одного до шести раз в день, в зависимости от того, сколько ребенок находится в учреждении.

Существуют две основные модели организации питания. Первая – монопрофильное меню, или стандартное меню, предполагающее один фиксированный набор блюд без возможности самостоятельного выбора. Вторая – мультипрофильное меню, включающее несколько вариантов блюд, среди которых потребители могут выбирать. Этот вариант реализуется в формате «шведского стола» или «ланч-пакетов», при этом выдача еды осуществляется сотрудниками столовой или пищеблока. Формат «шведского стола» применяется по усмотрению образовательных организаций, но не распространяется на дошкольные учреждения. В свою очередь, модель «ланч-пакетов» используется в малокомплектных школах и образовательных учреждениях, где отсутствует пищеблок.

Контроль качества:

Медработники следят за диетами и санитарными нормами

Запрещены просроченные продукты, еда без маркировки и товары, хранившиеся с нарушениями

В рационе 75% овощей и фруктов, меньше соли и сахара

Используется только йодированная соль

Запрещено:

Использование просроченных или некачественных продуктов.

Продажа газировки, фастфуда и других вредных продуктов.

Повторное замораживание еды и повторное использование остатков.

Использование несертифицированного оборудования и посуды.

Допускается мясо конины, говядины, курицы и индейки (без кожи). Напитки – негазированная вода, молоко, компоты и фруктовые чаи. Новый приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года. В зависимости от продолжительности учебного дня питание может быть 1-6 разовым. Для школьников с длительным пребыванием предусмотрено минимум 3 приема пищи. Меню будет составляется на четыре недели вперед с учетом сезонных продуктов.