«Шведский стол» появится в школьных столовых Казахстана

Минздрав утвердил новый приказ о питании в больницах, школах и детсадах. В документе прописаны нормы по составу рациона, режиму питания и качеству продуктов.
Питание в больницах
Теперь пациентам назначают одну из основных диет, которую при необходимости можно корректировать. Рацион подбирает врач, а пищеблок получает эту информацию из истории болезни.
- Введено четырехразовое питание, при необходимости – до шести раз в день.
- За качеством еды следят старший повар и врач-диетолог.
Запрещены:
- Продукты с ГМО
- Мясо механической обвалки
- Коллагенсодержащее сырье
Приготовление еды будет проходить под наблюдением диетической сестры и старшего повара. Перед раздачей еду будет проверять врач-диетолог. Раз в месяц контроль питания будет проводить руководство учреждения
Формы питание в школах и детских садах:
- приготовление и реализация готовых блюд организациями образования самостоятельно
- организация питания в организациях образования поставщиком услуг питания на условиях аутсорсинга или кейтеринга (в дошкольных организациях аутсорсинг или кейтеринг запрещен)
- организация розничной торговли пищевыми продуктами через буфет, кроме детских дошкольных организаций.
Количество приемов пищи – от одного до шести раз в день, в зависимости от того, сколько ребенок находится в учреждении.
Существуют две основные модели организации питания. Первая – монопрофильное меню, или стандартное меню, предполагающее один фиксированный набор блюд без возможности самостоятельного выбора. Вторая – мультипрофильное меню, включающее несколько вариантов блюд, среди которых потребители могут выбирать. Этот вариант реализуется в формате «шведского стола» или «ланч-пакетов», при этом выдача еды осуществляется сотрудниками столовой или пищеблока. Формат «шведского стола» применяется по усмотрению образовательных организаций, но не распространяется на дошкольные учреждения. В свою очередь, модель «ланч-пакетов» используется в малокомплектных школах и образовательных учреждениях, где отсутствует пищеблок.
Контроль качества:
- Медработники следят за диетами и санитарными нормами
- Запрещены просроченные продукты, еда без маркировки и товары, хранившиеся с нарушениями
- В рационе 75% овощей и фруктов, меньше соли и сахара
- Используется только йодированная соль
Запрещено:
- Использование просроченных или некачественных продуктов.
- Продажа газировки, фастфуда и других вредных продуктов.
- Повторное замораживание еды и повторное использование остатков.
- Использование несертифицированного оборудования и посуды.
Допускается мясо конины, говядины, курицы и индейки (без кожи). Напитки – негазированная вода, молоко, компоты и фруктовые чаи. Новый приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года. В зависимости от продолжительности учебного дня питание может быть 1-6 разовым. Для школьников с длительным пребыванием предусмотрено минимум 3 приема пищи. Меню будет составляется на четыре недели вперед с учетом сезонных продуктов.