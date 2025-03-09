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Социум Здоровье

«Шведский стол» появится в школьных столовых Казахстана

Формат «шведского стола» применяется по усмотрению образовательных организаций, но не распространяется на дошкольные учреждения.
Жулдызхан Хасангалиева
«Шведский стол» появится в школьных столовых Казахстана

Минздрав утвердил новый приказ о питании в больницах, школах и детсадах. В документе прописаны нормы по составу рациона, режиму питания и качеству продуктов.

Питание в больницах

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Теперь пациентам назначают одну из основных диет, которую при необходимости можно корректировать. Рацион подбирает врач, а пищеблок получает эту информацию из истории болезни.

  • Введено четырехразовое питание, при необходимости – до шести раз в день.
  • За качеством еды следят старший повар и врач-диетолог.
    Запрещены:
  • Продукты с ГМО
  • Мясо механической обвалки
  • Коллагенсодержащее сырье

Приготовление еды будет проходить под наблюдением диетической сестры и старшего повара. Перед раздачей еду будет проверять врач-диетолог. Раз в месяц контроль питания будет проводить руководство учреждения 

Формы питание в школах и детских садах:

  • приготовление и реализация готовых блюд организациями образования самостоятельно
  • организация питания в организациях образования поставщиком услуг питания на условиях аутсорсинга или кейтеринга (в дошкольных организациях аутсорсинг или кейтеринг запрещен)
  • организация розничной торговли пищевыми продуктами через буфет, кроме детских дошкольных организаций.   

Количество приемов пищи – от одного до шести раз в день, в зависимости от того, сколько ребенок находится в учреждении. 

Существуют две основные модели организации питания. Первая – монопрофильное меню, или стандартное меню, предполагающее один фиксированный набор блюд без возможности самостоятельного выбора. Вторая – мультипрофильное меню, включающее несколько вариантов блюд, среди которых потребители могут выбирать. Этот вариант реализуется в формате «шведского стола» или «ланч-пакетов», при этом выдача еды осуществляется сотрудниками столовой или пищеблока. Формат «шведского стола» применяется по усмотрению образовательных организаций, но не распространяется на дошкольные учреждения. В свою очередь, модель «ланч-пакетов» используется в малокомплектных школах и образовательных учреждениях, где отсутствует пищеблок.

Контроль качества:

  • Медработники следят за диетами и санитарными нормами
  • Запрещены просроченные продукты, еда без маркировки и товары, хранившиеся с нарушениями
  • В рационе 75% овощей и фруктов, меньше соли и сахара
  • Используется только йодированная соль

Запрещено:

  • Использование просроченных или некачественных продуктов.
  • Продажа газировки, фастфуда и других вредных продуктов.
  • Повторное замораживание еды и повторное использование остатков.
  • Использование несертифицированного оборудования и посуды.

Допускается мясо конины, говядины, курицы и индейки (без кожи). Напитки – негазированная вода, молоко, компоты и фруктовые чаи. Новый приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года. В зависимости от продолжительности учебного дня питание может быть 1-6 разовым. Для школьников с длительным пребыванием предусмотрено минимум 3 приема пищи. Меню будет составляется на четыре недели вперед с учетом сезонных продуктов. 

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