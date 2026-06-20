Сильная жара, гроза и град ожидает жителей Западного Казахстана 21 июня

В некоторых регионах температура воздуха поднимается до +42 градусов.

По данным РГП "Казгидромет", 21 июня в Западно-Казахстанской области ожидается дождь с грозой, град, ветер. Днем до 30 градусов тепла, ночью +17.

В Актюбинской области сильная жара до 40 градусов, дождь с грозой, град, ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В Атырауской области синоптики прогнозируют грозу, дождь, град и сильный ветер. Температура воздуха днем составит +37 градусов, ночью +23.

До 42 градусов жары ожидается днем в Мангыстауской области. Также в регионе прогнозируют дождь с грозой, град и ветер с порывами до 20 метров в секунду.