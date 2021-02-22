По информации РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков, температура воздуха днем составит -23 градуса, ночью -27 градусов. В Атырау также ожидается мороз до -21 градуса. В Актау синоптики прогнозируют снег с дождем, температура воздуха составит -2 градуса. Снег и мороз до -21 градуса ожидается в Актобе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.