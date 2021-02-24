Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации РГП "Казгидромет", 25 февраля в Уральске ожидается мороз до 29 градусов ночью и до 20 градусов днем. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет ясно. Днем столбики термометров покажут - 17 градусов, ночью -28 градусов. В Актау переменная облачность, временами снег. Днем -7 градусов, ночью -16. В Актобе синоптики прогнозируют ветер до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -22 градуса, ночью -31 градус. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.