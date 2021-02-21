Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в службе спасения, 22 февраля в ЗКО ожидается сильный туман, метель и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. По данным РГП "Казгидромет", 22 февраля в Уральске пройдет снег, днем -14 градусов, ночью -20 градусов. Днем снег ожидается в Атырау, температура воздуха составит 3 градуса мороза, ночью опустится до -12 градусов. В Актобе днем пройдет снег, столбики термометров покажут -13 градусов, ночью будет мороз, -30 градусов. В Актау днем ожидается дождь, +6 градусов, ночью -2 градуса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.