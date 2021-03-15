Сильный туман ожидается в ЗКО

Штормовое предупреждение объявлено в области на 16 марта. Фото из архива "МГ" По данным службы спасения, в ЗКО ожидается сильный туман и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Как сообщили в РГП "Казгидромет", 16 марта в Уральске будет солнечно, температура воздуха составит днем -3 градуса, ночью -16 градусов. В Атырау также будет солнечно, 7 градусов тепла ожидается днем, -7 градусов ночью. Синоптики прогнозируют погоду без осадков в Актобе, днем -7 градусов, ночью -22 градуса. В Актау пройдет снег с дождем, 11 градусов тепла столбики термометров покажут днем, +1 градус ночью. Мы дорожим