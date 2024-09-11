По данным РГП "Казгидромет", 12 сентября в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем +28 градусов, ночью +18.

Погоду без осадков прогнозируют и в Актюбинской области. Температура воздуха днем составит +25 градусов, ночью +16.

В Атырауской области ожидается пыльная буря, ветер с порывами до 20 метров в секунду, днем +30 градусов, ночью +19.

Пыльную бурю синоптики также прогнозируют в Мангыстасукой области. Температура воздуха днем здесь составит +35 градусов, ночью +23.