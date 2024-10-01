По данным РГП «Казгидромет», 2 октября в ЗКО ожидается погода без осадков. Ветер с порывами 14 метров в секунду.
- В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +24..+26 градусов, ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау — ясно. Днём будет +23..+25 градуса, ночью +10..+12 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Актобе без осадков. Днём ожидается до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Актау — малооблачно без осадков. Днём столбики термометра покажут +23..+25 градусов, ночью опустятся до +11..+13 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.