Сирия на пороге перемен: повстанцы объявили о свержении президента

Ситуация в Сирии резко ухудшилась за последние месяцы. Бои начались в Алеппо и Ханасире, а теперь дошли до столицы — Дамаска. Это привело к серьёзным политическим изменениям, сообщает Orda.kz.

С 2020 по 2023 годы противостояние между официальной властью и коалиции мятежных группировок во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещённая в Казахстане организация), было относительно спокойным. Однако в 2024 году боевые действия вспыхнули с новой силой. 27 ноября ХТШ начала наступление, заявив о захвате военной базы и нескольких деревень в провинции Алеппо. На следующий день по данным ВВС в ответ сирийские и российские войска начали бомбардировки позиций повстанцев. 29 ноября повстанцы вошли в Алеппо, добившись крупнейшего успеха за последние годы.

В декабре 2024 года ситуация ещё больше накалилась, 1 декабря оппозиция взяла город Ханасир, Ас-Сафиру и авиабазу Кувейрес. 3 декабря столкновения распространились на провинцию Хама. 7 декабря повстанцы приблизились к Дамаску, вызвав слухи о бегстве президента Башара Асада. Министерство обороны Сирии опровергло сообщения о выводе войск из Домаска и прорыве боевиков в Эль-Карьятайн. 8 декабря повстанцы вошли в Хомс. Власти отрицают, что Асад покинул страну, но по данным ВВС, его местоположение не известно.

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что готов поддержать мирный переход власти и передать управление любому руководству, избранному народом. Лидер повстанцев выразил готовность временно оставить государственные учреждения под контролем аль-Джалали до официальной передачи власти. Повстанцы также сообщили, что планируют захватить здания радио и телевидения, чтобы объявить о своей победе над режимом Башара Асада.

Местонахождение президента Сирии Башара Асада до сих пор точно не известно. Агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных сирийских офицеров сообщило, что президент страны покинул Дамаск в неизвестном направлении. Базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) не исключил, что частный самолет, вылетевший из аэропорта Дамаска, перевозил именно его.

New York Times пишет, что на неверифицированной фотографии, распространившейся в социальных сетях, изображен экран в международном аэропорту Дамаска с девятью отмененными рейсами. Единственный рейс на табло, который вылетел, направлялся в Москву.

Позже, 8 декабря, по информации агентства Reuters, повстанцы в Дамаске заявили о победе в эфире государственного телевидения. Они вышли в эфир государственного телевидения и Радио Дамаск и заявили, что они свергли режим президента Башара Асада и освободили политических заключенных.