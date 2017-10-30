Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова провела совещание по актуальным вопросам социального обеспечения и занятости населения с заместителями акимов областей и городов Астана, Алматы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, в ходе совещания обсуждались вопросы внедрения адресной социальной помощи (далее – АСП) нового формата, изменения методики назначения базовой пенсии и формализация деятельности самозанятого населения.

- Если сегодня АСП предоставляется как денежная помощь лицу или семьям, доходы которых ниже 40% от величины прожиточного минимума, то со следующего года АСП будет предоставляться семьям, имеющим доходы ниже 50% прожиточного минимума на каждого члена семьи. Вместе с тем, АСП будет выплачиваться как Единое пособие вместо нынешних трёх видов социальных выплат – АСП, детских пособий, специальных государственных пособий. При этом, размер новой АСП будет больше, чем совокупная сумма вышеуказанных трёх выплат. Таким образом, АСП является не только денежной выплатой, а комплексной мерой выхода из бедности. Для обеспечения доступности и оптимизации бизнес-процессов, предусмотрено её оказание на принципах Единого окна. Этим Единым окном станет Центр занятости, - сообщила Тамара Дуйсенова.

Министр подробно остановилась и по предстоящей со следующего года изменения механизма назначения базовой пенсии.

С 1 января 2018 года, в соответствии с поручением главы государства, солидарная или, как ее называют сами пенсионеры, трудовая пенсия будет повышена на 8%. Базовая пенсия, как и другие виды пособия, будет увеличена на 6%. Таким образом, минимальный размер пенсии с учетом базовой пенсии составит в следующем году 49 019 тенге, а средний размер пенсии - 71 333 тенге.

- В настоящее время базовая пенсия назначается лицам, достигшим пенсионного возраста в одинаковом размере без учета трудового стажа и участия в формировании пенсионных накоплений. Со следующего года базовая пенсия будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. При этом будет учитываться не только период поступлений пенсионных взносов в накопительную пенсионную систему после 1998 года, но и трудовой стаж до 1998 года, - пояснила Тамара Дуйсенова.

Такой подход восстанавливает справедливость в отношении лиц, получающих сегодня низкие размеры пенсий, имея 30-40-летний трудовой стаж. Для лиц, имеющих стаж более 33-х лет, как до 1998 года, так и после 1998 года размер базовой пенсии будет увеличен в два раза по сравнению с текущей. Если сегодня это 14 тысяч тенге, то с 1 июля 2018 года данная группа пенсионеров будет получать 28 тысяч тенге.

За каждый год, отработанный сверх 10 лет, базовая пенсия будет увеличиваться на 2%. Например, стаж 20 лет – базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума (далее – ПМ), если человек работал 30 лет – базовая пенсия – 94% от ПМ. При этом законом установлено, что при стаже 33 и более лет размер базовой пенсии составит 100% ПМ.

По формализации деятельности самозанятого населения разрабатывается проект соответствующей Дорожной карты на 2018-2019 годы.

Тамара Дуйсенова рекомендовала усилить работу на местах по разъяснению проводимой политики Правительства в социальной сфере.