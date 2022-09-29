Сколько иностранцев и из каких стран работают в Казахстане
В списке основных стран, откуда приезжают трудовые мигранты, России нет.
Фото из архива "МГ"
По состоянию на первое сентября, в Казахстане официально трудятся 15 524 иностранца:
594 человека на позициях руководителей и их заместителей,
3 091 человек на позициях руководителей структурных подразделений;
8 894 человек на позициях специалистов;
911 человек на позициях квалифицированных рабочих;
1 430 человек на сезонных работах;
1 604 человек в рамках корпоративного перевод.
Сейчас в Казахстане 1 748 работодателей использующих иностранную рабочую силу.
По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:
строительства – 6 139 человек;
горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 489 человек;
сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 256 человек;
профессиональной, научной и технической деятельности – 1 158 человек;
обрабатывающей промышленности – 1 154 человека.
Основные страны, откуда едут трудовые мигранты:
Китай – 3 576 человек,
Индия – 1 740 человек,
Турция – 1 701 человек,
Узбекистан – 1 535 человек,
Великобритания – 1 127 человек.
Ежегодно министерство труда и социальной защиты населения устанавливает квоты на привлечение иностранных специалистов. В январе ведомство сократило квоту с 28 352 до 23 560 единиц.
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