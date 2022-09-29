594 человека на позициях руководителей и их заместителей,

3 091 человек на позициях руководителей структурных подразделений;

8 894 человек на позициях специалистов;

911 человек на позициях квалифицированных рабочих;

1 430 человек на сезонных работах;

1 604 человек в рамках корпоративного перевод.

строительства – 6 139 человек;

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 489 человек;

сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 256 человек;

профессиональной, научной и технической деятельности – 1 158 человек;

обрабатывающей промышленности – 1 154 человека.

Китай – 3 576 человек,

Индия – 1 740 человек,

Турция – 1 701 человек,

Узбекистан – 1 535 человек,

Великобритания – 1 127 человек.

Фото из архива "МГ" По состоянию на первое сентября, в Казахстане официально трудятся 15 524 иностранца:Сейчас в Казахстане 1 748 работодателей использующих иностранную рабочую силу. По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:Основные страны, откуда едут трудовые мигранты:Ежегодно министерство труда и социальной защиты населения устанавливает квоты на привлечение иностранных специалистов. В январе ведомство сократило квоту с 28 352 до 23 560 единиц. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.