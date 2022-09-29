В списке основных стран, откуда приезжают трудовые мигранты, России нет. Аким Бурлинского района поздравил строителей с профессиональным праздником Фото из архива "МГ" По состоянию на первое сентября, в Казахстане официально трудятся 15 524 иностранца:
  • 594 человека на позициях руководителей и их заместителей,
  • 3 091 человек на позициях руководителей структурных подразделений;
  • 8 894 человек на позициях специалистов;
  • 911 человек на позициях квалифицированных рабочих;
  • 1 430 человек на сезонных работах;
  • 1 604 человек в рамках корпоративного перевод.
Сейчас в Казахстане 1 748 работодателей использующих иностранную рабочую силу. По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:
  • строительства – 6 139 человек;
  • горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 489 человек;
  • сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 256 человек;
  • профессиональной, научной и технической деятельности – 1 158 человек;
  • обрабатывающей промышленности – 1 154 человека.
Основные страны, откуда едут трудовые мигранты:
  • Китай – 3 576 человек,
  • Индия – 1 740 человек,
  • Турция – 1 701 человек,
  • Узбекистан – 1 535 человек,
  • Великобритания – 1 127 человек.
Ежегодно министерство труда и социальной защиты населения устанавливает квоты на привлечение иностранных специалистов. В январе ведомство сократило квоту с 28 352 до 23 560 единиц. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.