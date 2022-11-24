Сколько кубометров воды откачали в Уральске за два дня

Коммунальщики работают в круглосуточном режиме, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Последние несколько дней в Уральске идут осадки. Дождь сменяется снегом и наоборот. Уральцы хорошо знают, что в городе есть проблемы с ливневыми канализациями, поэтому после каждого дождя приходится запасаться резиновыми сапогами, либо быть готовыми намочить ноги. По информации пресс-службы акима города, сотрудники ТОО «Жайык таза кала» проводят круглосуточную работу по откачке талой и дождевой воды. За последние два дня рабочие откачали 1 236 кубометров воды, за прошедшую ночь - 337 кубометров вод