Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Сколько кубометров воды откачали в Уральске за два дня

Коммунальщики работают в круглосуточном режиме, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Последние несколько дней в Уральске идут осадки. Дождь сменяется снегом и наоборот. Уральцы хорошо знают, что в городе есть проблемы с ливневыми канализациями, поэтому после каждого дождя приходится запасаться резиновыми сапогами, либо быть готовыми намочить ноги. По информации пресс-службы акима города, сотрудники ТОО «Жайык таза кала» проводят круглосуточную работу по откачке талой и дождевой воды. За последние два дня рабочие откачали 1 236 кубометров воды, за прошедшую ночь - 337 кубометров вод
Арайлым Усербаева
Сколько кубометров воды откачали в Уральске за два дня
Коммунальщики работают в круглосуточном режиме, передаёт портал «Мой ГОРОД».
В Уральске талые воды подтопили подъездные пути и детские площадки
В Уральске талые воды подтопили подъездные пути и детские площадки
Фото из архива "МГ" Последние несколько дней в Уральске идут осадки. Дождь сменяется снегом и наоборот. Уральцы хорошо знают, что в городе есть проблемы с ливневыми канализациями, поэтому после каждого дождя приходится запасаться резиновыми сапогами, либо быть готовыми намочить ноги. По информации пресс-службы акима города, сотрудники ТОО «Жайык таза кала» проводят круглосуточную работу по откачке талой и дождевой воды. За последние два дня рабочие откачали 1 236 кубометров воды, за прошедшую ночь - 337 кубометров воды. На улицах города работают 10 единиц спецтехники, которая предназначена именно для откачки воды. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
вода откачка

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article