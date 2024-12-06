Сколько зарабатывают казахстанские журналисты

Средняя номинальная заработная плата в Казахстане в третьем квартале 2024 года составила 390,3 тысяч тенге. Далеко не каждый газетчик, репортёр или журналист онлайн-издания подтвердит, что получает хотя бы столько же. По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, средняя зарплата в категории «Издательская деятельность» в текущем году составляет всего 332,7 тысяч тенге а те, кто создают телевизионные или радиопрограммы зарабатывают от 336,9 тысяч до 456,3 тысяч тенге.

Средняя номинальная заработная плата в Казахстане в третьем квартале 2024 года составила 390,3 тысяч тенге. Далеко не каждый газетчик, репортёр или журналист онлайн-издания подтвердит, что получает хотя бы столько же. По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, средняя зарплата в категории «Издательская деятельность» в текущем году составляет всего 332,7 тысяч тенге а те, кто создают телевизионные или радиопрограммы зарабатывают от 336,9 тысяч до 456,3 тысяч тенге.

Судя по дифференциации средней зарплаты в разрезе групп занятий, в СМИ функционирует вертикальное распределение доходов. Так, по данным портала finprom.kz, самый высокий уровень зарплат — у руководителей, он варьируется от 678,9 тысяч до 726,8 тысяч тенге. Специалисты-профессионалы — это как раз журналисты, корреспонденты и репортёры — зарабатывают от 243,6 тысяч до 412 тысяч тенге в зависимости от категории СМИ. Сопоставимым можно назвать уровень зарплат работников, обеспечивающих технические возможности для передачи новостей и репортажей: от 310 тысяч до 335 тысяч тенге. Самый низкий уровень зарплат в компаниях, которые выпускают газеты, делают радиопередачи или телевизионный контент, наблюдается у неквалифицированных рабочих: от 131,4 тысяч до 185,2 тысяч тенге.

Используя данные статистических сборников по уровню зарплат за 2024 год, мы составили список из десяти различных профессий для газет, радио/телевидения и онлайн-СМИ. Зарплаты указывали в диапазоне от минимальных до максимальных. Общий срез показал, что самый высокий «потолок» зарплат — в онлайн-СМИ, самый низкий — в газетах.

Это объясняется общей тенденцией снижения интереса читательской аудитории к бумажной прессе и переходу на электронные площадки. Ранее портал Energyprom.kz писал о том, что объёмы рекламы уже несколько лет подряд падают в бумажной прессе и растут в онлайн-СМИ. Из-за этого с 2013 года в стране закрылись более десятка крупных республиканских и региональных газет. В текущем году тенденция распределения рекламных бюджетов также стоит на стороне интернет-СМИ.

Зарплата ключевых сотрудников СМИ — журналистов, репортёров, других специалистов по созданию контента — в среднем составляет 250–300 тысяч тенге, а максимум — 624 тысяч тенге. Данные БНС подтверждает и срез предлагаемых зарплат для этой категории работников на частной рекрутинговой площадке Hh.kz. По данным на 21 ноября, в половине из 75 опубликованных вакансий предлагаемый уровень зарплат ограничивается суммой в 433 тысяч тенге, зарплату выше готовы платить крупные республиканские онлайн-издания.

Что касается уровня доходов топ-менеджеров медиа, здесь можно отметить значительный разброс. Например, если в небольших газетах главные редакторы ещё получают зарплату в 156 тысяч тенге, то человек такой профессии в крупном издании может зарабатывать и 760 тысяч тенге, а в отдельных онлайн-изданиях — до 1,5 миллиона.

Вот какие результаты показало распределение численности работающих в трёх категориях («Издательская деятельность», «Производство кино-видеофильмов и телевизионных программ» и «Деятельность по созданию программ и телерадиовещание») по размеру начисленной заработной платы. 16,5% всех наёмных работников в этих группах в 2024 году получают зарплату до 200 тысяч тенге, 20% зарабатывают от 200 тысяч до 300 тысяч тенге, ещё 22,5% приносят домой от 300 тысяч до 400 тысяч тенге. Суммарная доля тех, чья зарплата не достигает или едва достигает уровня средней по экономике, составляет 59,1%.

А теперь рассмотрим тех, кто зарабатывает больше 400 тысяч тенге. Основную их часть, или 23,5% от общей численности, составляют работники СМИ с зарплатой до 600 тысяч тенге, ещё около 14% получают от 600 тысяч до 1 миллиона тенге. «Миллионеров» в массмедиа, которые являются наёмными работниками, не так уж много: всего 247 человек, или 3,7% от общей численности.