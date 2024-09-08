Среди наиболее востребованных государственных услуг выделяются выдача электронной цифровой подписи (ЭЦП), удостоверений личности и паспортов, водительских удостоверений, регистрация прав на недвижимость, а также перерегистрация автомобилей.

Сколько жителей ЗКО обратились в ЦОН за госуслугами

По информации госкорпорации «Правительство для граждан» по ЗКО, в региональном филиале работает 626 сотрудников, из которых 30 — люди с ограниченными возможностями. За первые семь месяцев этого года специалисты оказали 283 749 государственных услуг, а через сектора самообслуживания предоставлено 112 706 услуг.

Среди наиболее востребованных государственных услуг — выдача электронной цифровой подписи (ЭЦП), удостоверений личности и паспортов, водительских удостоверений, регистрация прав на недвижимость, а также перерегистрация автомобилей.

В госкорпорации также напомнили, что благодаря цифровизации большинство государственных услуг можно легко получить через платформу Egov, Telegram-бот, мобильное приложение Egov, а также через банки второго уровня.



