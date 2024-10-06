Заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Канат Умралиев во время брифинга в РСК рассказал, что в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда состоят 31 227 человек, среди которых 18 701 из числа социально-уязвимых слоев населения и 4 245 многодетных семей. 

На первое сентября 2024 года в порядке очереди жилье получили 124 человека. Среди них шесть граждан, чье единственное жилье было признано аварийным и шесть служащих государственных и бюджетных организаций. 

112 квартир получили граждане ЗКО из числа социально-уязвимых слоев населения, среди которых: 

  • многодетные семьи - 32 квартиры;
  • неполные семьи - 26 квартир;
  • семьи, воспитывающие детей-инвалидов - 8 квартир;
  • инвалиды I и II группы - 17 квартир;
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечительства родителей - 22 квартиры;
  • пенсионеры по возрасту - 5 квартир;
  • лица, приравненные к ветеранам ВОВ - 1 квартира;