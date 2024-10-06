Заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Канат Умралиев во время брифинга в РСК рассказал, что в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда состоят 31 227 человек, среди которых 18 701 из числа социально-уязвимых слоев населения и 4 245 многодетных семей.
На первое сентября 2024 года в порядке очереди жилье получили 124 человека. Среди них шесть граждан, чье единственное жилье было признано аварийным и шесть служащих государственных и бюджетных организаций.
112 квартир получили граждане ЗКО из числа социально-уязвимых слоев населения, среди которых:
- многодетные семьи - 32 квартиры;
- неполные семьи - 26 квартир;
- семьи, воспитывающие детей-инвалидов - 8 квартир;
- инвалиды I и II группы - 17 квартир;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечительства родителей - 22 квартиры;
- пенсионеры по возрасту - 5 квартир;
- лица, приравненные к ветеранам ВОВ - 1 квартира;