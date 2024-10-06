Заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Канат Умралиев во время брифинга в РСК рассказал, что в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда состоят 31 227 человек, среди которых 18 701 из числа социально-уязвимых слоев населения и 4 245 многодетных семей.

На первое сентября 2024 года в порядке очереди жилье получили 124 человека. Среди них шесть граждан, чье единственное жилье было признано аварийным и шесть служащих государственных и бюджетных организаций.

112 квартир получили граждане ЗКО из числа социально-уязвимых слоев населения, среди которых:

многодетные семьи - 32 квартиры;

неполные семьи - 26 квартир;

семьи, воспитывающие детей-инвалидов - 8 квартир;

инвалиды I и II группы - 17 квартир;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечительства родителей - 22 квартиры;

пенсионеры по возрасту - 5 квартир;

лица, приравненные к ветеранам ВОВ - 1 квартира;



