Скончалась женщина, пострадавшая в аварии в центре Уральска

Она была госпитализирована в больницу в крайне-тяжелом состоянии.

Авария произошла в полдень 1 ноября. На пересечении проспектов Абая и Назарбаева столкнулись два автомобиля. ПО предварительной информации, Renault Duster при повороте налево не пропустил встречное авто Lixiang. В дорожно-транспортном происшествии пострадали пять человек - двое взрослых из Renault, и трое детей из Lixiang.

- Двое взрослых были доставлены в Областную многопрофильную больницу. Мужчина 1958 года рождения госпитализирован в отделение хирургии (травматология). Состояние тяжелое, стабильное. Получает необходимое лечение. Женщина 1961 года рождения поступила в крайне-тяжелом состоянии, у нее был диагностирован травматический шок 3-4 степени, геморрагический шок. Выполнены операции на грудной и брюшной полости. Тяжелые травмы привели к летальному исходу. Назначена патологоанатомическое исследование, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

По данным ведомства, трое детей пяти, двух и трех лет были доставлены в областную детскую многопрофильную больницу, где им после осмотра врачей назначили амбулаторное лечение.