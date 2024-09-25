Скорая помощь будет круглосуточной не для всех казахстанцев

Соответствующий проект приказ Министерства здравоохранения, был опубликован для обсуждения на портале «Открытые НПА».

В новой редакции правил оказания скорой медицинской помощи указаны 4 категории срочности вызова неотложки:

вызов 1 категории срочности – состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу жизни, требующее оказания немедленной медицинской помощи;

вызов 2 категории срочности – состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу жизни без оказания медицинской помощи;

вызов 3 категории срочности – состояние пациента, представляющую потенциальную угрозу для здоровья без оказания медицинской помощи;

вызов 4 категории срочности – состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента.

При этом, скорая помощь будет выезжать на вызовы четвертой категории не круглосуточно, а по графику:

с 08:00 до 18:00 — в будние дни,

в субботу — с 8:00 до 12:00.

воскресенье — выходной.

Связано это с нехваткой финансирования.

– Текущий тариф не обеспечивает полное покрытие всех расходов отделения скорой медицинской помощи при организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В результате недостаточного финансирования наблюдается нерентабельность содержания круглосуточных бригад, что приводит к возникновению кредиторской задолженности, — говорится в проекте приказа.

Время прибытия фельдшерских и специализированных бригад до места нахождения пациента с момента получения вызова от диспетчера составляет: