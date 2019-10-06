Министр здравоохранения сделал заявление после убийства новорожденного в областном перинатальном центре в Атырау, передает Тengrinews.kz.
Елжан Биртанов выразил соболезнования родственникам и семье погибшего ребенка. Он призвал всех дождаться результатов следствия.
- Прежде всего я хочу выразить соболезнования родственникам и семье погибшего ребенка от имени всех моих коллег. Мы глубоко шокированы предъявленным обвинением по предумышленному неоказанию медицинской помощи, что привело к смерти ребенка. Наша позиция такова: мы считаем, что необходимо дождаться результатов следствия, проведения всех необходимых экспертиз. Были ли там какие-то незаконные действия со стороны медицинских работников. И только после этого мы дадим полный и развернутый комментарий, - сказал министр.
По его словам, сейчас по данному инциденту идет "большое публичное обсуждение".
- И, к сожалению, формируется негативное отношение ко всем медицинским работникам в целом. Я считаю, что большинство медицинских работников честно и профессионально исполняют свои обязанности и продолжают выполнять свою работу. Поэтому я бы не хотел, чтобы было обобщение, - добавил Биртанов.
Глава Минздрава также призвал всех сообща работать над совершенствованием медицинской помощи.
- Мне пишут сейчас врачи со всех регионов. Реакция очень сильная. Но работу нужно продолжать. Минздрав будет и далее делать все необходимое совместно с акиматами регионов, чтобы дети рождались в безопасных условиях. Все-таки одна из причин озвучена - базы данных требуют внесения информации, и цифровизация стала причиной. Абсолютно с этим мы не согласны. Наверное, неправильно была предоставлена информация. Цифровизация была направлена как раз-таки на выявление истинной картины. Невозможно бороться с проблемами, в частности, с материнской и младенческой смертностью, если мы не знаем истинных причин", - отметил Елжан Биртанов. По его словам, причины бывают разные. Это и осложнения во время родов, и врожденные пороки развития, и инфекции. "Если мы не знаем причин, как с ними бороться? Поэтому министерством проводится кропотливая работа с техническими специалистами, международными экспертами. В прошлом году мы провели анализ по базам данных и выявили 50 случаев неучтенной материнской смертности. Оказалось, что показатели несколько хуже, чем мы предполагали. Мы, грубо говоря, легализовали эту статистику и ее признали международные организации. По итогам уже мы проводим дальнейшие меры по совершенствованию медицинской помощи, качеству помощи нашим будущим мамам, - заверил министр.
Биртанов сообщил, что в мае этого года в Атырауской области был проведен пилотный проект по выявлению случаев сокрытия младенческой смертности. По его словам, по этой методике Минздрав провел анализ во всех регионах.
- Выявили около 10 процентов случаев, когда младенческая смертность была скрыта. По итогам регионам были даны очень жесткие поручения. Ведь на самом деле Атырау - это не самая худшая область. У нас высокие показатели младенческой смертности в СКО, в этом году в Актюбинской области, Атырау, Акмолинская область. Как правило, как раз-таки связано с состоянием материально-технической базы, кадровой обеспеченности. Конечно, цифры поражают, но это те цифры, которые сегодня есть у Казахстана. У нас порядка 3800 детей умирают в состоянии до года. Это сегодня тот показатель, к которому мы пришли. Но пять лет назад он был в два раза выше, - подчеркнул он.
По словам Биртанова, в Мангыстауской, Кызылординской, Туркестанской областях существенные факты сокрытия младенческой смертности.
- Особенно важно здесь правильно бороться с сокрытием. Мы показали эти факты в СМИ. Для чего это делается. Чтобы медики не боялись, чтобы они видели причины и работали над ошибками. Когда людей наказывают - снимают с работы и так далее - возникает желание спрятать. Возможны такие ситуации, в которых сейчас нас обвиняют. Далее мы эту работу будем продолжать. Жестко и четко будем выявлять истинные проблемы и причины. Цифровизация - это инструмент прозрачности. Мы вовлекаем туда население, чтобы люди сами могли контролировать эти цифры. По итогам уже принимать действенные системные меры, - сказал министр.
Биртанов обратился к руководителям регионов, акимам областей.
- Необходимо сегодня на социальные вопросы, на вопросы оказания медпомощи населения, в первую очередь детям, обратить большое внимание. Заниматься этим с утра до вечера нужно. Мы ведь радуемся, когда пишут, что женщина, которой сделали пересадку почек, родила. Это благодаря врачам, но ведь дело в том, что они не должны беременеть - противопоказание. У нас 20 процентов материнской смертности, это женщины, которым противопоказано было беременеть. Нужно проводить разъяснительную работу. Этому уделять внимание, - подытожил он.
Напомним
, глава Атырауского областного перинатального центра подозревается в убийстве новорожденного. По данным следствия, после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив. Правоохранители считают, что после подачи ребенком признаков жизни врачи, при наличии возможности, вместо принятия неотложных мер решили действовать согласно оформленным документам и положили младенца в холодильную камеру. Одной из причин действий врача могли послужить уже заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы.
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